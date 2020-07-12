  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da halk sandık başında
15 Temmuz şehidimizin eşi Yıldız Şerefoğlu: Yine olsa git derdim
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
ABD'li General Kenneth Franklin yine o teröristle baş başa
Meteoroloji'den 4 ile önemli uyarı: Kuvvetli olacak
Bakan Selçuk duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
La Liga'da şampiyonluk yarışı
Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje
Bakan Soylu'nun acı günü... Kayınpederi hayatını kaybetti
AB'den Türkiye'ye 485 milyon euroluk ek destek
İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...
Binlerce İsrailli, katil Netanyahu hükümetini protesto etti
Sırbistan'daki gösteriler 5 gündür devam ediyor
Iğdır'da sel hasara neden oldu
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
Mağrip Arap Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması: Tarihi bir olay
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi
Yerli silah ve araçlar dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarında
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Ardahan'da üç gündür vakalardaki düşüş sevindirdi
12 Temmuz 2020 Pazar 08:32:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 08:32:00

Binlerce İsrailli, katil Netanyahu hükümetini protesto etti

ABONE OL

İsrail'de binlerce gösterici, koronavirüs salgını döneminde ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki için sokağa indi.

İsrail ekonomisi korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiyor. Başkent Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı’nda bir araya gelen 10 bine yakın kişi, korona virüs salgını döneminde yaşanan ekonomik krizi protesto etti.

SÖZLERİNİ TUTMAYAN NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın döneminde verdiği sözleri tutmadığını ifade ederken, yanlış politika izlemek ile suçladı. Protestocular, Başbakan Netanyahu ve Finans Bakanı Israel Katz’ın salgında ulusal ekonomiyi destekleme sözü verdiklerini hatırlatarak, maddi olarak zor durumda olduklarını vurguladılar.

"BU GECE POLİTİKACILAR MEYDANDAN UZAK DURSUN"

Göstericiler, "Bu gece politikacılara meydandan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Politikacıların bizler için çalışmaya yeterli vakitleri vardı. Bu protestoyu düzenleyenler ne sağcılar ne de solcular sadece halk" ifadelerini kullandılar. Protestocular hükümete güvenmediklerini ve protestolara devam edeceklerini açıkladı.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Öte yandan, İsrail’de korona virüs salgının başladığı Mart ayından bu yana işsizlik oranı yüzde 21 artış gösterirken, vaka sayılarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 37 bin 464’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354’e ulaştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER