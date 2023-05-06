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Biden'ın söylemleri zihinsel yorgunluğu hakkında yorumlara neden oldu
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:27:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:27:00

Biden'ın söylemleri zihinsel yorgunluğu hakkında yorumlara neden oldu

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın basına karşı aynı gün iki farklı etkinlikte kullandığı ifadeler, ABD basınında 80 yaşındaki Demokrat liderin zihinsel yorgunluk yaşadığı şeklinde yorumlandı.

Biden'ın, dün ülke ekonomisi ve borç tavanıyla ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısının sonunda gazetecilere "büyük bir basın toplantısı" yapacağını söylemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Joe Biden'ın toplantıyı bitirirken sarf ettiği, "Yapacak çok işimiz var ve bu öğleden sonra büyük bir basın toplantısı yapıyorum." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Beyaz Saray, Biden'ın, önceden planlanmış bir röportajı kastettiğini belirtti.

Biden'ın gazetecilere yönelik basın toplantısı ifadesini, onun "yeni bir gafı" olarak değerlendiren ABD basını ise 80 yaşındaki liderin ikinci dönem başkanlığıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

AYNI GÜN KATILDIĞI TELEVİZYON RÖPORTAJINDA MEDYAYI SUÇLADI

ABD Başkanı Biden aynı gün Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda ise medyadaki "olumsuz" haberlerden şikayet etti.

Biden, Stephanie Ruhle'nin, "Tüm bu galibiyetlere rağmen bu ülkede hava pek iyi değil." şeklindeki yorumuna cevaben, "Üç yıldır tek duydukları olumsuz haberler. Her şey olumsuz. Basını eleştirmiyorum ama televizyonu açarsın, hit almanın tek yolu olumsuz bir şey varsa, bilirsin..." ifadelerini kullandı.

Demokrat Başkan, kabinesinin içinde "İkinci Kabine" denilen bir icra grubu kurduğuna ve "yapabileceklerinin çoğunu yeni devreye sokacak durumda" olduğuna dair sözlere yer verdi.

Aynı gün üst üste yaşanan iki olay sonrası ABD medyası, ülke tarihinin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Joe Biden'ın zihinsel keskinliğiyle ilgili eleştirel bir dil kullandı.

Öte yandan, siyasetle ilgili kamuoyu araştırmaları yapan RealClearPolitics'e göre, Ağustos 2021'de ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana ilk defa, Biden'ın başkanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 43'lere geriledi.

Etiketler : Biden ABD Beyaz Saray
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