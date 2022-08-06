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06 Ağustos 2022 Cumartesi 00:22:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 00:22:00

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı'nı tehdit eden kişiye hapis

Kaynak: AA

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ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi ölümle tehdit eden kişi 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi tehdit etme davasında karar açıklandı.

Maryland Federal Mahkemesinde görülen davada, Thomas Patrick Connaly "federal yetkililere zarar vermekle tehdit" suçundan 37 ay hapse mahkum edildi.

Conally savcılarla yaptığı anlaşma doğrultusunda, İsviçre merkezli şifreli bir elektronik posta hizmeti aracılığıyla Kovid-19 salgını sırasındaki politikaları nedeniyle Fauci ve ailesine, zarar verme ve öldürme tehdidi içeren bir dizi e-posta gönderdiğini kabul etti.

"TEHDİTLER, YASALARA GÖRE SONUNA KADAR YARGILANACAK"

Mahkemede dava dosyasındaki Conally'nin Fauci'ye yönelik, "Umarım bugün ifşa ettiğin şeytani kafana kurşunu yersin" veya "Sen ve tüm ailen sokağa çıkarılacak, dövülerek öldürülecek ve ateşe verilecek." şeklindeki ifadeleri örnek gösterildi.

ABD'nin Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin aynı fikirde olmama hakkı var, ancak federal bir yetkilinin hayatını tehdit etme hakkı yok. Bunun gibi tehditler, yasalara göre sonuna kadar yargılanacak." dedi.

Batı Virginia eyaletinde geçen yıl gözaltına alınan Conally'nin, Fauci'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sağlık Enstitüsünde görevli bazı yetkililere de benzer içerikli tehdit e-postaları gönderdiği kaydedildi.

Fauci, Kovid-19 salgını döneminde en fazla öne çıkan yetkililerden biri oldu.

Etiketler : dava dosyası Kovid-19 salgını ABD
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