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30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:29:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:30:00

Biden'ın Kovid-19 testi yine pozitif çıktı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. Biden hiçbir semptom göstermiyor, yeniden karantinaya girecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı.

Hiçbir semptom göstermeyen Biden, yeniden karantinaya girecek.

Doktoru, Biden'ın ekstra bir tedavi görmeyeceğini ama yakın gözlemin süreceğini açıkladı.

Etiketler : Joe Biden Koronavirüs Son Dakika
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