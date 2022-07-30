Biden'ın Kovid-19 testi yine pozitif çıktı
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. Biden hiçbir semptom göstermiyor, yeniden karantinaya girecek.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı.
Hiçbir semptom göstermeyen Biden, yeniden karantinaya girecek.
Doktoru, Biden'ın ekstra bir tedavi görmeyeceğini ama yakın gözlemin süreceğini açıkladı.
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