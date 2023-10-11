VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki katliama ABD desteği: Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk uçak İsrail'e ulaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” Operasyonları kapsa...
Gözler raflarda
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 8 gazeteciyi öldürdü
Meteoroloji il il açıkladı! Gök gürültülü sağanak uyarısı
Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır
11 Ekim 2023 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 08:12:00

Biden'den yeni açıklama: ABD, İsrail'in arkasındadır

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden Biden, Hamas'a destek veren ülkeleri tehdit etti. "Biden, “Hangi ülke, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'de hedef gözetmeksizin yaptığı katliamlar sürerken, ABD Başkanı Joe Biden üçüncü ülkeleri tehdit etti.

ABD Başkanı Joe Biden Biden, dün Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir toplantı gerçekleşti.

İsrail-Filistin geriliminin ele alındığı toplantının ardından basın karşısına çıkan Biden, İsrail'e destek verip Hamas'a destek veren ülkeleri tehdit etti.

ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu vurgulayan Biden, rehinelerin kurtarılmasına yönelik çabalarda destek için uzmanların görevlendirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada çıkar sağlamayı düşünenleri uyardığını belirten Biden, "Hangi ülke, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın. Kalbimiz kırık olabilir ama kararlılığımız belli" dedi. Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.

Etiketler : Gazze İsrail ve Filistin biden tehdit hamas destek seo uyumlu etiketler
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX