Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır

İsrail ordusunun Gazze'de hedef gözetmeksizin yaptığı katliamlar sürerken, ABD Başkanı Joe Biden üçüncü ülkeleri tehdit etti.

ABD Başkanı Joe Biden Biden, dün Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir toplantı gerçekleşti.

İsrail-Filistin geriliminin ele alındığı toplantının ardından basın karşısına çıkan Biden, İsrail'e destek verip Hamas'a destek veren ülkeleri tehdit etti.

ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu vurgulayan Biden, rehinelerin kurtarılmasına yönelik çabalarda destek için uzmanların görevlendirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada çıkar sağlamayı düşünenleri uyardığını belirten Biden, "Hangi ülke, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın. Kalbimiz kırık olabilir ama kararlılığımız belli" dedi. Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.