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17 Mart 2021 Çarşamba 16:51:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 16:51:00

Biden'dan Putin'e sert sözler: "Katil, bedelini ödeyecek"

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat verdi.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ocak ayı sonunda yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Putin'e söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verilebileceği konusunda uyardığını kaydetti.

Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Biden, "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim." ifadelerini kullandı.

Stephanopoulos'un "Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Biden, "Evet." cevabını verirken, "Bedel ödeyecek, göreceksin." diye konuştu.

"ABD'nin Afganistan'daki tüm birliklerini 1 Mayıs'a kadar çekmesi zor"

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Taliban ile yaptığı barış görüşmelerinde belirlenen 1 Mayıs tarihine kadar tüm Amerikan güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin "zor" olacağını da kaydetti.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecine dair karar verme aşamasında olduklarını dile getiren Biden, Taliban ile Trump yönetiminin vardığı anlaşmanın, iyi müzakere edilmemiş bir anlaşma olmadığını, bu nedenle müttefik ülkelerle istişareler yürüttüklerini dile getirdi.

"Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e 'işlerin değişeceğini açıkça' söyledim"

ABD Başkanı ayrıca öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı raporu konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e "işlerin değişeceğini açıkça" söylediğini vurguladı.

Trump yönetiminin ise raporu kamuoyuna açıklamadığına, raporu yayınlayanın kendisi olduğuna, işaret eden Biden, veliaht prens hariç organizasyondaki herkesi sorumlu tuttuklarını belirterek "Çünkü biliyorum ki, bir ülkeyle müttefikliğimiz varsa asla o ülkenin başındakine kadar gitmedik, bu kişiyi cezalandırmadık ve dışlamadık." ifadesini kullandı.

Biden yönetimi 26 Şubat'ta 35 yaşındaki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "kaçırmasını veya öldürmesini onayladığı" yönünde ABD istihbarat raporunu yayınlamıştı.

Rus piyasaları açıklamanın ardından negatif seyrediyor

Öte yandan, Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemesinin ardından değer kaybetti.

Biden'ın Putin'i "katil" olarak tanımlaması ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklinde açıklamaları nedeniyle dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88'e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3'ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.

Etiketler : putin biden abd rusya
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