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14 Şubat 2022 Pazartesi 20:59:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 20:59:00

Biden'dan Parkland saldırısının yıl dönümünde silah kontrolü çağrısı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Florida'nın Parkland bölgesinde bir okulda düzenlenen ve 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kongre'yi "silah kontrolü" konusunda adım atmaya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Şubat 2018'de Parkland'daki bir lisede düzenlenen, 14 öğrenci ile 3 okul görevlisinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yıl dönümünde yazılı açıklama yayımladı.

Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

Ülkedeki yeni neslin "daha iyi ve daha güvenli bir Amerika" için çalıştığının altını çizen Biden, "Bugün aktivistlerin eylemleri, kurbanların ve sorumluluk sahibi silah sahiplerinin sesinin, silah üreticilerinin ve Ulusal Tüfek Birliğinin sesinden daha çok çıkmasını sağlıyor" dedi.

Biden, Kongre'ye tüm silah satışlarında sicil taramalarının zorunlu hale gelmesini öngören yasa tasarısını geçirme çağrısı yaparak, "Kaybettiklerimizi asla geri getiremeyiz. Ancak demokrasimizin ve hükümetimizin herkesi güvende tutmaya ilişkin zorunluluğunu yerine getirmek için bir araya gelebiliriz" diye konuştu.

Etiketler : ABD Biden Kongre
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