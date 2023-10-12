Biden'dan Netanyahu'ya uyarı: Savaş kurallarına göre hareket edilmeli
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Bunun Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu savunuyorum." yorumunu yaptı.
Biden, İsrail'e verdikleri askeri desteği artırdıklarından bahsederek, Demir Kubbe'nin ikmali için mühimmat gönderdiklerini, Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi filosunu yönlendirdiklerini ve savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.
BIDEN'DAN İRAN'A TEHDİT GİBİ MESAJ: DİKKATLİ OLUN!
ABD Başkanı Biden, "İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun." şeklinde konuştu.
ABD'li rehineler konusunda da "çok şey" yaptıklarını kaydeden Biden, diğer yandan bu hususta bilgi veremeyeceğini ifade etti.
"SAVAŞ KURALLARI VARDIR"
Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini aktardı.
"Savaş kuralları vardır." diyen Biden, İsrail'in ülkeyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.
- Biden'dan Netanyahu'ya uyarı: Savaş kurallarına göre hareket edilmeli
- BM'den Gazze'de yeni ateşkes çağrısı
- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 1200'e yaklaştı
- Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti
- UNOCHA'dan flaş Gazze açıklaması: Güvenli bir ortam bulamadık
- Arap Birliği Dışişleri Bakanları "Gazze" gündemiyle toplandı