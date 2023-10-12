VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esenyurt'ta korkutan anlar
Biden'dan Netanyahu'ya uyarı: Savaş kurallarına göre hareket edilmeli
Selçuk Bayraktar'dan Leyen'e Filistin tepkisi: Kusursuzluk bir ikiyüzlülük
Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
BM'den Gazze'de yeni ateşkes çağrısı
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 1200'e yaklaştı
12 Ekim 2023 Perşembe 07:41:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 07:41:00

Biden'dan Netanyahu'ya uyarı: Savaş kurallarına göre hareket edilmeli

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Bunun Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu savunuyorum." yorumunu yaptı.

Biden, İsrail'e verdikleri askeri desteği artırdıklarından bahsederek, Demir Kubbe'nin ikmali için mühimmat gönderdiklerini, Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi filosunu yönlendirdiklerini ve savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.

BIDEN'DAN İRAN'A TEHDİT GİBİ MESAJ: DİKKATLİ OLUN!

ABD Başkanı Biden, "İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun." şeklinde konuştu.

ABD'li rehineler konusunda da "çok şey" yaptıklarını kaydeden Biden, diğer yandan bu hususta bilgi veremeyeceğini ifade etti.

"SAVAŞ KURALLARI VARDIR"

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini aktardı.

"Savaş kuralları vardır." diyen Biden, İsrail'in ülkeyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Joe Biden Benyamin Netanyahu İran İlişkileri
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX