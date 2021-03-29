Biden, ''Çok korkunç ve şok edici'' diyerek sinyali verdi

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29 Mart 2021 Pazartesi 08:19:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 08:21:00

Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert tepki: Çok korkunç ve şok edici

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da darbe karşıtı göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine sert tepki göstererek, "Çok korkunç ve şok edici" ifadelerine yer verdi.

Myanmar'da darbe karşıtı göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine çok sert tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, "Çok korkunç ve şok edici" dedi.

AA'nın haberine göre Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware'den başkent Washington'a dönerken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ŞOK EDİCİ"

Biden, kendisine ulaşan raporlara göre çok sayıda kişinin öldürüldüğü kaydedilen Myanmar'daki son durumla ilgili, "Çok korkunç ve şok edici. Çok sayıda insanın öldürüldüğü bildirildi. Tamamen gereksiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Biden, Myanmar'da darbecilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Çin ile İran arasındaki artan iş birliğinden endişeli olup olmadığı da sorulan Biden, bu ortaklıktan uzun yıllardır endişe duyduklarını belirtti.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Son olarak cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler : ABD BİRDEN Myanmar SİVİL KATLİAMLAR
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