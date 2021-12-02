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02 Aralık 2021 Perşembe 23:57:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 23:57:00

Biden'dan kış aylarında salgınla mücadele için yeni plan

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının gölgesinde girilen kış aylarında KOVID-19'la mücadele planını açıkladı ve gelecek haftalarda vakaların artmasına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsünde yaptığı ziyarette uzmanlardan Omicron varyantı ve Kovid-19'un ilerlemesi konusunda bilgi almasının ardından bir konuşma yaptı.

Kovid-19'un hiç olmaması gerektiği halde siyasi bir mevzu haline geldiğine dikkati çeken Biden, "Aldığımız önlemler bizi ayırmamalı, birleştirmeli." mesajını verdi.

Biden, kış ayları için ilk hedeflerinin aşılanmayı hızlandırmak ve kişileri destek doz aşılarını almaya teşvik etmek olduğunu kaydederek, evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretsiz olması için de harekete geçtiklerini kaydetti.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHATLERDE YENİ DÜZENLEME

Yurt içi ve yurt dışı seyahat şartlarında da yeni düzenlemeler getirildi.

Biden, "ABD'ye uluslararası seyahat eden herkes milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın uçağa binmeden 24 saat önce test olacak. Ayrıca iç hatlardaki uçak, tren ve otobüs yolculuğundaki maske zorunluluğunu da kış sonuna kadar uzatıyoruz." bilgisini verdi.

"VAKALARDA ARTIŞ OLACAĞI SÖYLENİYOR, HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Şu ana kadar Omicron varyantı vakasına ülkede sadece 2 kişide rastlandığını belirten Biden, "Uzmanlar gelecek haftalarda Kovid-19 vakalarında artış olacağını söylüyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Biden, gelecek 100 gün içinde ihtiyaç sahibi ülkelere de 200 milyondan fazla Kovid-19 aşısı göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : kovid vaka sayısı omicron
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