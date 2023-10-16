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Biden'dan İsrail'e: Gazze'yi işgal hata olur
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16 Ekim 2023 Pazartesi 02:57:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 02:57:00

Biden'dan İsrail'e: Gazze'yi işgal hata olur

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

Etiketler : joe biden gazze israil filistin
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