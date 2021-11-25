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25 Kasım 2021 Perşembe 00:52:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 00:53:00

Biden'dan 'ırkçılık' mesajı: Kimsenin ten rengi nedeniyle korkmadığı bir gelecek kuralım

Kaynak: AA

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Joe Biden, siyahi Ahmaud Arbery cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Biden, "Tenlerinin rengi nedeniyle kimsenin şiddet korkusu yaşamadığı, birlik ve ortak güce dayalı ortak bir gelecek kurmaya kendimizi adamalıyız" mesajını verdi.

ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişi cinayetten suçlu bulundu. 3 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, video kaydıyla tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Ahmaud Arbery cinayetinin davasında alınan kararın ülkenin ırksal adalet sisteminde ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"TENLERİNİN RENGİ NEDENİYLE KİMSENİN ŞİDDET KORKUSU YAŞAMADIĞI BİR GELECEK"

ABD'de yarın Şükran Günü olduğunu anımsatan Biden, Arbery'nin de ailesi ve sevdikleriyle bugünleri geçirmeyi hak ettiğini vurgulayarak, "Ancak alınan karar gösteriyor ki bu korkunç suçu işleyenler cezalandırılacak." açıklamasını yaptı.

Biden, söz konusu davada atılan adımın adalet sisteminin çalıştığını gösterdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Tenlerinin rengi nedeniyle kimsenin şiddet korkusu yaşamadığı, birlik ve ortak güce dayalı ortak bir gelecek kurmaya kendimizi adamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

ARBERY DAVASI

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery'ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery'nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.

Arbery'yi öldürmekten yargılanan Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan, bugün haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Sanıkların her biri ömür boyu hapis cezası aldı.

Etiketler : biden Joe Biden abd ırkçılık
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