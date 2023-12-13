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13 Aralık 2023 Çarşamba 02:31:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 02:31:00

Biden'dan ikiyüzlü Gazze vurgusu: Sivillerin güvenliğinden endişeliyiz

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına yönelik, '(Gazze'deki) Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e olan güçlü desteklerini sürdüreceklerini, ancak Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatının korunması noktasında İsrail'in daha hassas olması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesine atıf yapan Biden, bu ülkeye olan desteklerinin aynen devam edeceğini ve Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında yaşananları unutmadıklarını belirtti.

Biden, öte yandan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında öldürülen sivillere ilişkin şunları söyledi:

"(Gazze'deki) Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu. Dolayısıyla onların (İsraillilerin) attığı adımlar, masum Filistinli sivillerin zarar görmesini ya da öldürülmesini önlemek için yapılması gereken her şeyi yapma noktasında tutarlı olmalı."

Bölgede sivil kayıpları önlemek ve (Gazze'ye) insani yardımların girişini kolaylaştırmak için sorumluluklarının olduğunu vurgulayan Biden, bunun için hem İsrailli hem de Arap müttefikleriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

SULLİVAN İLE AUSTİN BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan Biden, bu hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bölgeye giderek, hem İsrailli hem de diğer aktörlerle görüşeceklerini bildirdi.

Biden, ikilinin gündeminde, insani yardımların artırılması, sivil kayıpların önlenmesi ve Kızıldeniz'deki saldırıların durdurulmasına yönelik uluslararası girişimin olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Etiketler : Joe Biden Filistin İsrail
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