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16 Nisan 2021 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 08:15:00

Biden'dan flaş Rusya açıklaması: Daha ileri gidebilirdim

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ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı "Putin'e karşı daha ileri gidebilirdim, ancak bunu yapmamayı seçtim, orantılı olmayı seçtim" dedi.

Bugün, ABD hükümeti, 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri ve ABD yazılım tedarik zinciri ağlarının hacklendiği iddiaları nedeniyle 32 Rus kuruluşuna ve kişiye yaptırım uyguladı.

Aksam.com.tr'nin Sputnik News'ten aktardığı habere göre, Rusya, ABD seçimlerine karıştığı, siber saldırıları ve Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili tüm suçlamaları defalarca reddetti.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Putin'e karşı daha ileri gidebilirdim, ancak bunu yapmamayı seçtim, orantılı olmayı seçtim" dedi.

Etiketler : abd biden rusya putin
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