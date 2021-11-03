Biden'dan çok konuşulacak Türkiye açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Ben olsaydım bunların hiçbiri olmazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın Roma'daki görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ikili ilişkilerdeki sorunların değerlendirildiği görüşmede Joe Biden, döneminde Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra şunları söyledi:

"Ben eğer şu geride kalan 7 yıl boyunca Başkanlık koltuğunda oturuyor olmuş olsaydım, bu sorunların hiçbiri olmazdı."

Bu cümleyi ilginç kılan, geride kalan o 7 yılın içerisinde sadece rakibi Trump döneminin değil, Biden'ın yardımcılığını yaptığı Obama'nın ikinci döneminin de zikredilmiş olması.

BİDEN: SENATO'DA DENGE 50'YE 50. SENATÖRLERİN HER BİRİ KENDİNİ BAŞKAN GİBİ GÖRÜYOR

Görüşmenin en önemli başlıklarından biri, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşılık, yeni F-16 tedariki ve modernizasyonuyla ilgiliydi.

Başkan Erdoğan'ın uçakta bize teyit ettiği gibi Biden, bu konuda olumlu bir yaklaşım sergilerken Kongre ayağına atıfla bu işin zaman alacağını belirtti.

Bu bağlamda konuşurken, Senato'daki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında 50/50'lik dengeye sözü getirerek, "Bu denge nedeniyle senatörlerin her biri kendini başkan gibi görüyor" ifadesinde bulundu.