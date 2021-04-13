  • BIST
    1375.91
  • Dolar
    8,1648
  • Euro
    9,7214
  • Altın
    453,0740
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa, açıkça Lübnan'ın içişlerine karıştı!
Körfez uzlaşısı sonrası bir ilk
Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini filolarına kattılar
Pentagon'dan çok konuşulacak itiraf! Görüntüler doğrulandı
Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı!
Alerji, bu aylarda en yüksek seviyeye ulaşıyor
Kovid-19 ve kalp hastalığı, birbirinin şiddetini artırıyor
BU VİRÜSÜN TEDAVİSİ 2 YIL
PARKİNSON ERKEKLERDE DAHA FAZLA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu
Vaka ve vefat sayısında artış
Aytemiz Alanyaspor haftayı galibiyetle kapattı
Bakan Koca: Kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız
Beyaz Saray: Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz
'Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamların önüne geçmiştir'
14 emekli amiral adliyeye sevk edildi
Rusya'dan Türkiye uçuşlarına sınırlama
Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapıldı
Türkiye ile Libya arasında anlaşmalar imzalandı
'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı
Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisi açıldı
Kara yolları 'dijitalleşme projeleri' ile donatılacak
Türk Konseyi'nden Türk Birliği'ne: Ümit verici ve ufuk açıcıydı
13 Nisan 2021 Salı 08:20:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 08:20:00

Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların ramazanını tebrik etti. Biden, Müslümanlara karşı ön yargı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini vurgulayarak, 'Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim.' diye konuştu. Biden ayrıca Kur'an-ı Kerim'den 'Allah göklerin ve yerin nurudur.' ayetini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara en içten tebriklerimizi ve dileklerimi gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.

Bu yılın pandemi nedeniyle zor olduğunu ve insanların bir araya gelerek bu ayı kutlayamayıp sevdikleriyle iftar sofralarına oturamadığını belirten Biden, "Ancak Müslümanlar, yeni umutlarla aydınlanma ayına başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Biden, Müslüman Amerikalıların ülkenin kurulduğu günden bu yana ülkeyi zenginleştirdiklerine dikkati çekerek, "Müslümanlar, aşı geliştirmesinde başrol oynayarak ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadelemizi yönlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

-"AMERİKA'DA HİÇ KİMSE İNANCINI KORKU İÇİNDE YAŞAMAMALI"

Müslümanların, girişimcilik, ilk müdahale ekibi, eğitim ve kamu hizmeti gibi alanlarda önemli rollerde olduğuna işaret eden Biden, şöyle devam etti:

"Ancak Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar durmalı. Amerika'da hiç kimse inancını korku içinde yaşamamalı."

Biden, göreve geldiği ilk günde bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını bitirmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Önlerinde umut dolu günler olduğunu belirten Biden, Kur'an-ı Kerim'den "Allah göklerin ve yerin nurudur." ayetini aktardı.

Bu yıl Beyaz Saray'daki bayram kutlamasının sanal ortamda gerçekleşeceğini bildiren Biden, eşi Jill ile geleneksel Beyaz Saray Bayram Kutlaması'nı gelecek yıl yüz yüze yapmayı dört gözle beklediklerini bildirdi.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden ramazan kuran-ı kerim
Pandemi bitsin sonra düğün

Pandemi bitsin sonra düğün
‘Cevdet' için saçlarını kesti

‘Cevdet' için saçlarını kesti
Beyaz Show geri dönüyor

Beyaz Show geri dönüyor
4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'
Annelik uyutmuyor

Annelik uyutmuyor
Hande Soral: Korkunç bir hastalık

Hande Soral: Korkunç bir hastalık
Aşımı yaptırdım çok iyiyim

Aşımı yaptırdım çok iyiyim
Artık yumurta çiftliği var

Artık yumurta çiftliği var
Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi

Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER