Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi, 'Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar' gündemiyle toplandı. Liderler resmi karşılama töreni sonrası aile fotoğrafında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi sohbeti, uluslararası ajansların çektiği karelere yansıdı. Başkan Erdoğan, Türkiye saati ile 18.45'te buluştuğu ABD Başkanı Biden ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdi. Erdoğan bir saat 10 dakika süren görüşmede, terör örgütlerine verilen destekten, F-16 satışına pek çok konuda uyarılarda bulundu.

EGE VE SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Beyaz Saray tarafından, yapılan açıklamada, Biden'ın görüşmede Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında varılan memorandumu memnuniyetle karşıladığını bir kez daha ifade ettiği belirtildi. Liderlerin, Rusya'nın saldırganlığına karşın Ukrayna'ya yönelik desteğinin devam edeceğini yinelediği aktarılan açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'dan tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılmasının önemini ele aldığı aktarıldı. "İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini ele aldı" denilen açıklamada, "Biden, ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki isteğini yineledi ve liderler hükümetler arasındaki yakın istişarelerin önemi noktasında mutabık kaldı" denildi.

JOHNSON TÜRKÇE 'ÇOK GÜZEL' DEDİ

Erdoğan, Madrid'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Erdoğan ardından AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. Temaslar sırasında Erdoğan'ı işaret eden İngiltere Başbakanı Johnson ise Türkçe olarak "Çok güzel" dedi. Bu sözler sonrası Erdoğan kahkaha atarken keyifli görüntüler ortaya çıktı.

ZİRVEDEKİ MENÜDE RUS SALATASI

NATO Liderler Zirvesi'nde otel bünyesindeki restoran menüsünde 'Rus Salatası'nın olması konukları şaşkına çevirdi. Bir gazeteci "NATO zirvesinde bu yemek seçimi için şaşırdım" dedi.

Liderler, Prado Müzesi'nde akşam yemeği yedi. Yemek, insani yardım için Ukrayna'ya giden İspanyol şef Jose Andres tarafından hazırlanırken Kiev Senfoni Orkestrası da konser verdi.

PKK'DA MUTABAKAT PANİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın, terörle mücadelede Türkiye'ye verdiği garantiler örgüte yakın haber sitelerinde paniğe neden oldu. PKK yanlısı İsveçli siyasetçilerin açıklamalarını haberleştiren Nerinaazad sitesi, "İsveç'in Türkiye'ye boyun eğdiği ve NATO üyeliği için Kürtleri sattığı" manşetini attı. Terör örgütü YPG/PYD'ye yakınlığıyla bilinen Ekurd Daily haber sitesinde de Türkiye düşmanlığıyla bilinen eski CIA çalışanı Michael Rubin, NATO'daki mutabakatın ardından provokatif bir yazı kaleme aldı. Rubin, "Türkiye'nin PKK hakkındaki endişeleri meşru değil" başlıklı yazısında PKK'nın "Türkiye'nin ayrımcı politikalarına karşı mücadele eden örgüt" olduğunu iddia ederken terör örgütünün ayrı bir devlet kurma talebini terkettiğini ve federalizm fikrine yöneldiğini iddia etti.

KAKABAVEH İSVEÇ'TE HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ!

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin taleplerini kabul eden İsveç'te PKK yanlısı milletvekili Kakabaveh anlaşmayı 'Kara gün' olarak nitelendirerek, İsveç hükümetini resmen tehdit etti. Daha önce bütçeye hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil benzer bir tehdidi dışişleri bakanı için de dile getirerek, "Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde'yi Dışişleri Komitesi'ne çağırırlar" dedi.

TÜRKİYE'YE F-16 DESTEĞİ

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi. Wallender, "ABD, Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

ÜSLERDEKİ ABD GÜCÜ ARTACAK

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Avrupa'daki NATO üslerinde konuşlanan Amerikan kuvvetlerini artıracaklarını söyledi. Biden, NATO'nun kara, hava ve denizde tüm yönler ve tüm alanlardan gelebilecek tehditlerle yüzleşmeye hazır olup olmadığından emin olacaklarının altını çizdi. ABD lideri İngiltere'ye iki F-35 filosu daha konuşlandıracaklarını, İspanya'daki Amerikan savaş gemisi sayısının da dörtten altıya çıkacağını duyurdu.

FİN LİDER: TÜRKİYE'YE TAVİZ VERDİK

Madrid'de gerçekleştirilen kritik zirveden sonra açıklamalarda bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Bu anlaşma gerekli bir anlaşmaydı" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Finlandiya taviz verdi, fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Katılım raporu ve adayların mektubu son karar için Kuzey Atlantik Konseyi'ne sunulacak.Konsey büyükelçilik, bakan ya da liderler düzeyinde toplanarak bir katılım protokolü imzalanması konusunda son karar verilecek. Protokol daha sonra üye ülkelerin ulusal parlamentolarına onay için gönderilecek.