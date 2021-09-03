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03 Eylül 2021 Cuma 23:47:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 23:47:00

Biden'dan 11 Eylül talimatı: Belgeler 6 ay içinde halka açılsın

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ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi.

Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini vurguladı.

"Gizli olan belgeler 6 ay içinde kamuoyuna açılsın"

Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Beyaz Saray ABD Amerikan kamuoyu Joe Biden
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