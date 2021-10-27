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27 Ekim 2021 Çarşamba 10:02:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 10:02:00

Biden'a skandal Türkiye mektubu: Müttefiklerimiz için tehlike arz ediyor

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ABD'li 11 Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında küstah bir mektup gönderdi. Skandal ifadelerin yer aldığı mektupta, Türkiye'nin ABD ve müttefikleri için 'tehlike arz ettiği' iddia edildi.

ABD'li 11 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında skandal ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderdi. Kongre üyelerinin mektupta, Türkiye'nin ABD ve müttefikleri için 'tehlike arz ettiği' iddia edilerek, F-16'ların satışının gerçekleşmemesi, gerçekleşmesi durumunda ise Kongre'nin engelleyeceği ifade edildi. Mektupta, "F-35'ler S400'den dolayı verilmedi" ifadeleri de yer aldı.

Mektupta; Türkiye'nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Eylül'de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, "ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız" ifadesini kullandı.

"F-35 SİSTEMİNİN RİSKE ATILMASI ENGELLENDİ"

Öte yandan, "Ankara'nın S-400 sistemini satın almasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı" belirtildi.

ABD'de her iki iki parti tarafından desteklenen ve Biden yönetiminde de devam eden söz konusu kararın, F-35 sisteminin Türkiye tarafından riske atılmasını engellediği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta kongre üyeleri Dina Titus, Nicole Malliotakis, Carolyn Maloney, Brian Fitzpatrick, Gus Bilirakis, Chris Pappas, David Valadao, David Cicilline, Jim Costa, John Sarbanes ve Jackie Speier'ın imzaları bulunuyor.

Etiketler : Joe Biden ABD Başkanı Joe Biden S-400 sistemi Dina Titus Nicole Malliotakis Türkiye
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