VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırıda öldürüldü
Biden'a sandıkta uyarı: Trump'a destek artıyor
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Türkiye'de iyileşen sayısı vaka sayısını geçti
İstanbul'a bir millet bahçesi daha: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Bakan Elvan: Asgari ücret başta olmak üzere gerekli hassasiyeti göstereceğiz
Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
'Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır'
Dünya gıda fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesinde
Elektrikli araç şarj noktalarının standartları belirlendi
Bakan Gül'den 'NSU' açıklaması
"Yakın zamanda duyuracağız, takipte kalın"
Koronavirüs ilacına onay çıktı
CNN Yetkilisi siyasi operasyonu itiraf etti
Milyonlara iş fırsatı! Detaylar belli oldu
Doğal gaz müjdesi: Vatandaşın cebine yansıyacak
Türkiye'yi örnek gösterdi! "Savaşın çehresi değişiyor"
TOGG ile anlaştılar! Dünya devi Gemlik'e geliyor
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Putin'in sırrını deşifre etti
Türkiye'den 197 ülkeye... 5 milyar dolarlık ihracat
Libya'dan Türkiye itirafı: O anlaşma olmasaydı bahsedemezdik
Bunu yapan fena yanacak: Sahte faturaya özel düzenleme
MMU'dan güzel haber! İlk parça üretimi yapıldı
04 Kasım 2021 Perşembe 23:54:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 23:54:00

Biden'a sandıkta uyarı: Trump'a destek artıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'a ara seçime bir yıl kala sandıktan uyarı geldi. Virginia'da valilik koltuğunu eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi aday kazandı. Trump'ın Cumhuriyetçiler içinde desteğinin arttığı görüşü de ağırlık kazanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'a sandıktan güçlü bir uyarı geldi. Virginia'da Cumuriyetçi Parti'nin siyaset geçmişi olmayan adayı, valilik koltuğunu Demokratik Parti'den aldı.

Yüzde 50,83 ile seçimi kıl payı kazanan milyoner Glenn Youngkin'e önceki başkan Donal Trump destek verdi.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ BİDEN'A UYARI NİTELİĞİNDE

Seçmenler, bu ankette hem Biden'ın hem de Demokrat Partili Kongre üyelerinin 10 aylık performansını değerlendirmiş oldu.

Seçmenin yüzde 45'i Biden'ın performansını beğenmezken, yüzde 25'i destekliyor.

Seçmenlerin çoğunluğu, COVID-19 dışında tüm sorunları da Cumhuriyetçi Youngkin'in çözebileceğini düşünüyor.

"TRUMP'A DESTEK ARTIYOR" GÖRÜŞÜ AĞIRLIK KAZANDI

Eski Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçiler içinde desteğinin arttığı görüşü de ağırlık kazanıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin her seçimde adaylarını destekleyen, bazılarında meydana inen Trump'ın bu faaliyetleri hızlandıracağı düşünülüyor.

Trump'a destek veren Cumhuriyetçi tabanın, Virginia vali seçimindeki etkisini, Kasım 2022'deki Kongre ara seçiminde ülke geneline yayması bekleniyor.

Etiketler : trump biden abd
İstanbul hatırası

İstanbul hatırası
Yeni yıla yeni albüm

Yeni yıla yeni albüm
Babam da beni ABD'de göndermişti

Babam da beni ABD'de göndermişti
Bir aile komedisi

Bir aile komedisi
Boğaz'ın 21 yıllık ‘gönüllü temizlikçisi'

Boğaz'ın 21 yıllık ‘gönüllü temizlikçisi'
'Sadece' Ajda'ya göreydi

'Sadece' Ajda'ya göreydi
3 şehir 3 kutlama

3 şehir 3 kutlama
Sanat iyileştirir

Sanat iyileştirir
Kahkaha tufanı başlıyor

Kahkaha tufanı başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER