Biden'a sandıkta uyarı: Trump'a destek artıyor

ABD Başkanı Joe Biden'a sandıktan güçlü bir uyarı geldi. Virginia'da Cumuriyetçi Parti'nin siyaset geçmişi olmayan adayı, valilik koltuğunu Demokratik Parti'den aldı.

Yüzde 50,83 ile seçimi kıl payı kazanan milyoner Glenn Youngkin'e önceki başkan Donal Trump destek verdi.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ BİDEN'A UYARI NİTELİĞİNDE

Seçmenler, bu ankette hem Biden'ın hem de Demokrat Partili Kongre üyelerinin 10 aylık performansını değerlendirmiş oldu.

Seçmenin yüzde 45'i Biden'ın performansını beğenmezken, yüzde 25'i destekliyor.

Seçmenlerin çoğunluğu, COVID-19 dışında tüm sorunları da Cumhuriyetçi Youngkin'in çözebileceğini düşünüyor.

"TRUMP'A DESTEK ARTIYOR" GÖRÜŞÜ AĞIRLIK KAZANDI

Eski Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçiler içinde desteğinin arttığı görüşü de ağırlık kazanıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin her seçimde adaylarını destekleyen, bazılarında meydana inen Trump'ın bu faaliyetleri hızlandıracağı düşünülüyor.

Trump'a destek veren Cumhuriyetçi tabanın, Virginia vali seçimindeki etkisini, Kasım 2022'deki Kongre ara seçiminde ülke geneline yayması bekleniyor.