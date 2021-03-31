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31 Mart 2021 Çarşamba 09:25:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 09:27:00

Biden'a baskılar arttı! ABD'de 'sözde soykırım' uyarısı

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ABD Başkanı Joe Biden'a seçim sürecinde destek veren Ermeni lobisi nisan ayına girilirken çalışmalarını hızlandırdı. Biden'ın 24 Nisan'da Ermenilere şirin görünmek için sözde “soykırım” ifadesini kullanacağı iddiası Türkiye'de rahatsızlık yarattı.

ABD'de Ermeni lobisinin Başkan Joe Biden'a 24 Nisan'da sözde "soykırım" ifadesini kullanması için baskı yaptığı öğrenildi. Ermeni lobisine şirin gözükmek için "soykırım" ifadesini kullanacağı iddiası Türkiye'de rahatsızlık yarattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Washington kulislerinden gelen mesajlar üzerine Ankara, normalleşme çabalarının arttığı bir dönemde böyle bir adımın yol açacağı krize karşı tedbir almak üzere arka kapı diplomasisini hızlandırdı. Ankara'nın diplomatik kanallar üzerinden ilettiği mesajların Başkan Biden'a ulaştırıldığı öğrenildi.

SULLİVAN'LA GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Biden yönetimi, Beyaz Saray'ın sözde "soykırım" ifadesinin kullanılmasına ilişkin bir kararı olmadığını Ankara'ya iletti. Ancak Ermeni lobisinin olası baskısına karşı tüm muhataplar nezdinde konunun üzerine gidiliyor ve gereken uyarılar yapılıyor.

Konu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın telefon görüşmesinde de gündeme geldi. Ankara, 4 argüman üzerinden böyle bir adımın yol açacağı sorunları diplomatik kanallar üzerinden ABD'li muhataplarına iletti. ABD Başkanları bugüne kadar 24 Nisan'da yayınladıkları mesajlarda soykırım ifadesi yerine "büyük felaket" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Ermeni lobisi ABD sözde soykırım baskı biden
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