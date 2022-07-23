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23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:39:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:40:00

Biden 'yüksek olasılıkla' Omicron'un alt varyantı BA5'e yakalandı

Kaynak: AA

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Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın yakalandığı virüsün "yüksek olasılıkla" Omicron varyantının alt varyantı BA5 olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 2 gününü doldurduğunu belirterek, Biden'ın şu anki belirtilerinin iyileşmeye başladığını gösterdiğini aktardı.

HANGİ BELİRTİLER VAR?

Biden'ın şu anda boğaz şişkinliği, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı ve kas ağrıları olduğunu kaydeden O'Conner, Biden'ın nabzı, tansiyonu, solunum oranı, kandaki oksijen seviyesi ve ateşinin normal olduğunu bildirdi.

O'Connor, Biden'a halihazırda uyguladıkları tedavileri sürdüreceklerini ve Biden'a bulaşan virüsün yüksek olasılıkla Omicron'un alt varyantı BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Etiketler : Joe Biden Biden kovid
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