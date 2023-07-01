VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da bulunan mühimmat patladı: 1 ölü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
e-Fatura'da yeni dönem: Kapsam genişletiliyor
Eskişehir'de otobüs devrildi: 35 yaralı
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:15:00

Biden, Yüksek Mahkeme'nin öğrenci kredileri affı kararında anayasayı yanlış yorumladığını söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl çıkardığı öğrenci kredilerinin silinmesiyle ilgili af kararını Yüksek Mahkeme'nin bozmasına ilişkin, "Yüksek Mahkeme'nin anayasayı yanlış yorumladığını düşünüyorum." dedi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Biden, Yüksek Mahkemenin ilgili kararı nedeniyle kendisinin ve milyonlarca Amerikalının hayal kırıklığına uğradığını anlattı.

Öğrenci kredileriyle ilgili yönetiminin çalışmalarına değinen ve geçen yıl duyurduğu öğrenci kredisi affı programının başlamaya hazır olduğunu belirten Biden, şunları kaydetti:

"Sonra Cumhuriyetçi seçilmiş yetkililer ve özel çıkar sahipleri devreye girdi. 'Hayır' dediler. Kelimenin tam anlamıyla milyonlarca Amerikalının elinden, hayatlarını değiştirmek üzere olan binlerce dolarlık öğrenci borç yardımını kaptılar."

Kararla ilgili Cumhuriyetçilere yüklenen Biden, kendi planının Cumhuriyetçilerin savunduğunun aksine milyonlarca Amerikalının hayatını değiştireceğini, Amerikan ekonomisi için de iyi olacağını savundu.

Başkan Biden, öğrenci kredileri konusundaki mücadelesinin bitmediğini vurgulayarak, bu kapsamda yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurdu.

"Yüksek Mahkeme'nin anayasayı yanlış yorumladığını düşünüyorum." diyen Biden, kimseye boş umut vermediğini ve bu konuda aldığı kararın doğru olduğunu dile getirdi.

AFGANİSTAN RAPORU

Biden'a, ABD Dışişleri Bakanlığının, Afganistan'dan çekilmeyle ilgili raporu da soruldu.

Joe Biden, "Afganistan hakkında ne dediğimi hatırlıyor musunuz? El Kaide'nin orada olmayacağını söyledim. Taliban'dan yardım alacağımızı söyledim. Şu an ne oluyor? Basınınızı okuyun, ben haklıydım." dedi.

Etiketler : abd joe biden öğrenci kredileri yüksek mahkeme
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Ustaları andı

Ustaları andı
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX