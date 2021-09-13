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13 Eylül 2021 Pazartesi 19:16:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 19:17:00

Biden yönetimi Meksika sınırında ailelerinden ayırılan çocuklar için adım attı

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ABD'de Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde Meksika sınırında ailelerinden ayırılan çocukların aileleri ile yeniden birleşmesi için çalışmalarını genişlettiğini açıkladı.

2017-2021 döneminde ABD başkanlığı yapan Trump'ın 'sıfır tolerans' politikası nedeniyle Meksika sınırında ailelerinden koparılan çocuklar ülke kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Biden yönetimi döneminde kurulan Aile Birleşimi Görev Gücü Direktörü Michele Brane, bugün düzenlediği basın toplantısında, sıfır tolerans politikası kapsamında ailelerinden koparılan çocukların yeniden aileleri ile kavuşmasının kendileri için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Brane, çocukların daha iyi bir hayat yaşamalarını sağlamanın da önemli olduğunu çocukların ailelerinin en az 3 yıllığına ABD'ye getirileceğini ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Birçoğu pasaport sahibi olmayan ailelerin ABD'ye gelebilmesi için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile de çalışacaklarını belirten Brane, görev gücünün bugüne kadar 50 aileyi birleştirdiğini ancak 1000 ila 2 bin arasında çocuklarına kavuşmayı bekleyen aile olduğunu vurguladı.

Brane, program kapsamında, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve birçok Orta Amerika yerel dilinde hizmet veren bir internet sayfası açarak çocuklarından ayırılan ailelerinin doğrudan ABD hükümetiyle iletişime geçmelerine olanak tanıyacaklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler : Biden yönetimi Meksika Meksika sınırı ABD
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