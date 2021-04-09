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09 Nisan 2021 Cuma 22:09:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 22:09:00

Biden yönetimi ilk bütçe teklifini sundu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılına yönelik bütçe teklifi, savunma dışı harcamalarda yüzde 16'lık artış öngörüyor.

Beyaz Saray, ABD Kongresi'ne sunulan 1,52 trilyon dolarlık 2022 mali yılı bütçe önergesini yayımladı.

Buna göre, Biden'ın ilk bütçe önerisi, sağlık ve eğitim gibi sosyal programlara yönelik harcamalarda önemli bir artışı hedefliyor.

Savunma dışı harcamalara ayrılan kaynağın bu dönemde bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 16 artışla 769 milyar dolar olması planlanıyor.

Savunma harcamalarına yönelik kaynağın ise yüzde 1,7 artarak 753 milyar dolar olması öngörülüyor. Bu tutarın 715 milyar dolarının Savunma Bakanlığı (Pentagon) için ayrılması, 38 milyar dolarlık kısmıyla ise diğer bakanlıklar bünyesindeki savunma harcamalarının finanse edilmesi öngörülüyor.

EĞİTİME YÖNELİK FİNANSMAN ARTIYOR

Biden yönetiminin 2022 mali bütçesinin tutarında bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 8,4'lük artış olduğu hesaplanıyor.

ABD'de 2022 mali yılında Eğitim Bakanlığının bütçesinde yüzde 40,8'lik artışa gidilerek 102,8 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.

Bu dönemde Ticaret Bakanlığına ayrılan bütçenin bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 27,7, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı bütçesinin yüzde 23,1, İçişleri Bakanlığının bütçesinin yüzde 16,3 ve Tarım Bakanlığının bütçesinin yüzde 16 artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının bütçesinde yüzde 15,1, Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin yüzde 14,3, Çalışma Bakanlığının bütçesinde yüzde 14, Dışişleri Bakanlığının bütçesinde yüzde 11,9, Hazine Bakanlığının bütçesinde yüzde 10,6, Enerji Bakanlığının bütçesinde yüzde 10,2 ve Gazi İşleri Bakanlığının bütçesinde ise yüzde 8,2'lik artışa gidilmesi planlanıyor.

SAVUNMA VE GÜVENLİĞE AYRILAN FİNANSMANDA SINIRLI ARTIŞ

Trump döneminin aksine Biden yönetiminin bütçesinde savunma ve güvenliğe ayrılan finansmanda sınırlı bir artış öngörülüyor.

Savunma Bakanlığına ayrılan bütçenin 2022 mali yılında sadece yüzde 1,6 artması dikkati çekiyor. İç Güvenlik Bakanlığının bütçesinde ise yüzde 0,2'lik sınırlı bir artış planlanıyor.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımların finansmanında 14 milyar doların üzerinde artış öngörülen bütçede, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ayrılan kaynakta yüzde 21,3 artış bekleniyor.

ABD Ulusal Bilim Vakfının bütçesinin ise 2022 mali yılında yüzde 19,8 artırılması hedefleniyor.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir rol oynayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) 8,7 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.

Söz konusu bütçe taslağının yasalaşması halinde, savunma dışı harcamalara daha fazla kaynak ayrılması bakımından ülkede bütçeye ilişkin tarihsel eğilimin değişebileceği belirtiliyor.

Etiketler : Beyaz Saray biden abd
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