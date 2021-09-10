ABD ile Çin arasında iş birliği alanlarını görüştüler

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10 Eylül 2021 Cuma 09:28:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 09:29:00

Biden ve Cinping, ABD ile Çin arasında iş birliği alanlarını görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeden Biden, Şi'ye, ABD ile Çin arasında iş birliğinin mümkün olduğu alanlarda işbirliği yapılabileceği mesajını verirken çıkarların ayrıştığı konularda ABD'nin pozisyonunun net olduğunu iletti.

ABD'nin serbest ve özgür bir İndo-Pasifik bölgesinin korunması konusundaki kararlı tutumunu Şi'ye ileten Biden, Çin'in uluslararası ticaretteki rekabet kurallarına sorumlu şekilde uyması gerektiği yönündeki mesajını da dile getirdi.

South China Morning Post'un haberine göre de görüşmede liderler Washington ile Pekin arasındaki son dönemde artan rekabetin nasıl rayında yürütülebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"DÜNYA ÇİN İLE ABD'NİN İŞ BİRLİĞİNDEN FAYDA SAĞLAYACAK"

Çin tarafı yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider ikili ilişkilere ve ortak çıkarları bulunan meselelere dair samimi, derin ve kapsamlı bir stratejik iletişim ve değerlendirmelerde bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Görüşmede Şi, ABD ve Çin ilişkilerinin yeniden istikrarlı gelişime yönelik doğru bir yola sokulması için siyasi ve stratejik cesaret göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya Çin ile ABD'nin iş birliğinden fayda sağlayacak, cepheleşmesinden ise zarar görecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve refahın sürdürülmesinde çıkarı olduğunun altını çizmiştir. İki lider ülkelerin rekabetinin çatışma güzergahına girmemesinin güvence altına alınması için taraflara düşen sorumlulukları ele almıştır." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : abd başkanı joe biden çin devlet başkanı şi cinping ekonomi haberleri
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