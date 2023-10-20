VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırıma destek vereceğini açıkladı
"Filistin yanlısı protestocular polisle çatıştı" iddiası yalanlandı
Tansiyon yükseliyor: ABD gemisi Yemen'den ateşlenen füzeleri önledi, Suriye'deki ABD üssüne saldırı
Gazze'de sağlık hizmetleri aksıyor: Emekli sağlık personelleri göreve çağırıldı
Milli tekvandoculardan 7 madalya
Venezuela'dan Gazze'ye 30 ton ek yardım
20 Ekim 2023 Cuma 03:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 03:05:00

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yaptığı soykırıma destek vereceğini açıkladı

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma öncesi İsrail'e destek ziyareti gerçekleştiren Biden, konuşmasında da desteğini yineleyerek 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma öncesi İsrail'e destek ziyareti gerçekleştiren Biden, konuşmasında da desteğini yineleyerek 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

İşte açıklamalarından satır başları:

"Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz."

"Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek."

"Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor."

SOYKIRIMA DESTEK

"İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız."

VAHŞETİN ORTAĞI ABD

"Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak."

14 MİLYAR DOLARLIK PAKET OLACAĞI İDDİASI

New York Times haberine göre paketin İsrail'e 14 milyar dolarlık güvenlik yardımını içermesi bekleniyor.

Etiketler : joe biden israil vahşet filistin gazze
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Şerbetli set

Şerbetli set
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX