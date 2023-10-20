Soykırıma destek vereceğini açıkladı

Merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma öncesi İsrail'e destek ziyareti gerçekleştiren Biden, konuşmasında da desteğini yineleyerek 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

İşte açıklamalarından satır başları:

"Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz."

"Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek."

"Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor."

SOYKIRIMA DESTEK

"İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız."

VAHŞETİN ORTAĞI ABD

"Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak."

14 MİLYAR DOLARLIK PAKET OLACAĞI İDDİASI

New York Times haberine göre paketin İsrail'e 14 milyar dolarlık güvenlik yardımını içermesi bekleniyor.