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30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:14:00

Biden, Ukrayna için uzun menzilli füze iddialarını yalanladı!

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği" iddialarını yalanladı.

Biden, başkent Washington'a dönmek için Delaware'deki evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu ülke basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya yüzlerce mil uzağa gidebilen uzun menzilli füzeler göndermeyi planladığı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD basınındaki iddialarda Ukraynalı yetkililerin uzun süredir "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri istediği, ABD yönetiminin ise bu konuyu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Etiketler : ABD Joe Biden Ukrayna Rusya
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