Biden, Tel Aviv'in yalanına ortak oldu: Hastane katliamına rağmen İsrail'e açık destek!

Biden, Tel Aviv'in yalanına ortak oldu: Hastane katliamına rağmen İsrail'e açık destek!

Tel Aviv'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim, yalnız değilsiniz. Hamas saldırısının İsrailliler arasında derin bir yara açtığını biliyorum. Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi ya da mazereti yok" dedi.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail'e tek bir mesajla geldim, yalnız değilsiniz.

Hamas saldırısının İsrailliler arasında derin bir yara açtığını biliyorum.Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi ya da mazereti yok.

Kongre'den bu hafta İsrail için benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğim.

Diğer ülkeler, düşman aktörler, İsrail'e saldırmayı düşünmemeli.

İsrail devleti, Yahudiler güvende yaşasın diye kuruldı. İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık.