VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden Suudi Arabistan'da
15 Temmuz ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü
Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da hainlere karşı tek yürek oldu
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika'da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar yüzde 63 arttı
Burak Yılmaz: Zor günlerden Şenol Güneş ile çıktım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı
Günün Manşeti “15 Temmuz Özel”
Esas Mesele “15 Temmuz Özel”
ABD Başkanı Biden: Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
Meclis Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı
"Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacak"
"Başarılı olsalardı Türk askerini bölgeden çekeceklerdi"
Bolton'ın 'başka ülkelerde darbe planı' sözüne BM'den tepki
3'lü zirve için dikkat çeken sözler!
Kars'taki 'FETÖ ana davası'nda ajandada yer alan darbe bilgileri gerekçeli kararda
Edirne sınır hattında 6 yılda 3 binin üzerinde FETÖ zanlısı yakalandı
15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç: Acım büyük ama gururum da büyük
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu
Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı
Sri Lanka tarihinin en büyük krizi sürüyor
Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor
15 Temmuz 2022 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 19:44:00

Biden Suudi Arabistan'da

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a hareket etti.

Biden'ı taşıyan başkanlık uçağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a giden ilk ABD Başkanı

ABD Başkanı, havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud tarafından karşılandı

Havalimanındaki karşılamadan sonra Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile bir araya gelmek üzere Selam Sarayı'na doğru yola çıktı.

Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a giden ilk ABD Başkanı oldu.

Etiketler : Tel Aviv Suudi Arabistan ABD Başkanı Joe Biden
Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs çıkarması
Bodrum coşkusu

Bodrum coşkusu
Aşk hayatım nadasta

Aşk hayatım nadasta
‘Teşkilat'tan ayrıldı

‘Teşkilat'tan ayrıldı
Üçüncü kez yönetmen koltuğunda

Üçüncü kez yönetmen koltuğunda
‘Masal' olarak yazmış

‘Masal' olarak yazmış
Tatil yerine setteler

Tatil yerine setteler
‘Döngel' Kenan!

‘Döngel' Kenan!
Yeşillendi

Yeşillendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX