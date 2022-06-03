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Biden: Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planım yok
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03 Haziran 2022 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 20:30:00

Biden: Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planım yok

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek konusunda doğrudan bir planı olmadığını ancak bu ay sonundaki seyahatinde İsrailli ve Arap liderler ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan mayıs ayı istihdam rakamlarını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu ay sonundaki İsrail ve Avrupa gezisi kapsamında Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceği iddialarına yanıt veren Biden, "Bu konuda şu anda doğrudan bir planım yok. Ancak şunu söylemeliyim ki Orta Doğu'ya daha çok istikrar ve barış getirmek konusunda görüşmelerimiz var. Bu gezimde de hem İsrailli hem de Arap liderlerle görüşme ihtimalim var ve buna Suudi Arabistan da dahil." ifadelerini kullandı.

BİDEN, VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Biden, göreve başladığındaki "Suudi Arabistan'ı parya yapacağım." sözlerinin anımsatılması üzerine ise "Bakın benim insan hakları konusundaki görüşüm değişmeyecek. Ancak ABD Başkanı olarak benim işim yapabiliyorsam barış getirmek. Ben de bunu yapmaya çalışacağım." dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Biden, "Benim yapmak istediğim İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki manasız savaşın sürmesini engellemek. Buna odaklanacağım." yanıtını verdi.

"ABD EKONOMİSİ BU YIL ÇİN'DEN DAHA HIZLI BÜYÜYEBİLİR"

ABD'de beklenenden güçlü gelen istihdam verilerini de değerlendiren Biden, iyi gelen veriye rağmen Amerikalıların "endişeli" olmaya devam ettiğini söyledi.

Biden, özellikle benzin ve gıdada artan fiyatların gerçek bir sorun olduğunu belirterek, "Amerikan halkının bu zorlukların üstesinden geleceğimizden emin olması için her türlü neden var." değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs ayına ait istihdam raporunu memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Biden, ABD'nin "modern tarihteki" en sağlam toparlanmayı başarabileceğini kaydetti.

Biden, imalatın arttığına dikkati çekerek, "ABD ekonomisi bu yıl Çin ekonomisinden daha hızlı büyüyebilir. Bu 1976'dan beri olmadı." dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DA BAŞLATTIĞI SAVAŞ FİYATLARI ARTIRDI"

İstihdam artışının ılımlı seviyeye gelmesini beklediklerini belirten Biden, enflasyonla mücadelenin en önemli ekonomik öncelik olmaya devam ettiğini yineledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyatları artırdığını aktararak, fiyat artışlarını azaltmak için tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Maliyetleri düşürmenin başka yolları olduğunu belirten Biden, Kongreye temiz enerjideki vergi indirimlerine yönelik düzenlemeyi geçirme çağrısında bulundu.

Biden, ABD'nin enflasyonun üstesinden gelmek için iyi bir konumda olduğunu anlatarak, hükümetin bütçe açığını 1,7 trilyon dolar azaltma yolunda olduğunu kaydetti.

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın ekonomiye dair "süper kötü bir his" taşıdığına ilişin sözlerinin sorulması üzerine ise Biden, Ford, Chrysler ve Intel gibi firmaların yatırım planlarına işaret etti.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini artırma kararına dair bir soru üzerine, örgütün üretimi artırma kararını olumlu bulduğunu ancak yeterli olup olmayacağından emin olmadığını belirtti.

Etiketler : Joe Biden ABD Suudi Arabistan
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