Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim

Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı işleyen süreçten endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Sadece salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim" yanıtını verdi.

Biden, ülkedeki tüm hastanelere ve eyaletlere yardım edebileceklerinin altını çizerek, "Şu anda gerekli yardımları gönderiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ABD'de son haftalarda Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakaları ve virüs nedeniyle hastaneye yatırılanların sayısı rekor seviyelere ulaşmıştı.