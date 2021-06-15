Biden, Rusya'yı uyardı: Alexei Navalny ölürse ilişkiler zedelenir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü Cenevre'de bir araya gelecek olan Biden Moskova'nın istemesi durumunda işbirliği yapılabilecek alanların olduğunu ancak Rusya'nın agresif bir tutum sergilemesi durumunda ABD'nin de aynı şekilde yanıt vereceğini belirteceğini söyledi.

Biden "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın temel insan haklarına uymaya pek de niyeti olmadığının başka bir göstergesi olacaktır; Bu bir trajedi olur ve bu durum dünyanın geri kalanı ve benimle ilişkilerini zedelemekten başka bir şeye yaramaz" dedi.