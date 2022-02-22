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22 Şubat 2022 Salı 23:27:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 23:28:00

Biden, Rusya'ya uygulanacak yaptırımları duyurdu

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'da iki bölgeyi "bağımsız devletler" olarak tanıdığını duyurduğunu anımsatarak, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı." ifadesini kullandı.

Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Dün geceki konuşmasını dinlerseniz, daha da ileri gitmek için gerekçeler ürettiğini görebilirsiniz. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." ifadesini kullandı.

ABD'den Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna ve Putin'e yakın kişilere yaptırım kararı

Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirterek, "Rusya bu işgalde daha da ileri giderse biz de yaptırımlarda gideriz. Tanrı aşkına Putin'e komşularına ait topraklara sözde bağımsızlık tanıyabileceğini düşündüren ne? Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumdan sert bir yanıtı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak." ifadesini kullandı.

Yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydeden Biden, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar." dedi.

Etiketler : Biden beyaz saray Putin
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