VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yahudilerin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı
Macron'un konuşması protestocular tarafından kesildi
Şanlıurfa'da sağanak: Caddeleri ve evleri su bastı
Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'a gidecek
Araç sahiplerinin yüzde 40'ı elektrikli araçlara geçişi düşünüyor!
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
11 Nisan 2023 Salı 20:29:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 20:29:00

Biden: Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklaması hukuka aykırı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklamasının "tamamen hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Başkan Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının "tamamen hukuka aykırı" olduğunu kaydeden Biden, gazetecinin "haksız bir şekilde tutuklandığını" açıkça bildirmelerinin dinamikleri değiştirdiğini ifade etti.

Joe Biden, uçakta Gerşkoviç'in ailesini arayacağını söyledi.

Teksas eyaletinde federal hakimin kürtaj için kullanılan bir ilacın reçete edilmesi ve dağıtımının yasaklanmasına yönelik kararına ilişkin soruları da yanıtlayan Biden, hakimin kararının kabul edilebilir sınırların tamamen dışında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda ziyareti kapsamındaki önceliğinin Hayırlı Cuma ve Windsor anlaşmalarının yürürlükte kalmasını sağlayarak barışı korumak olduğunu aktardı.

Etiketler : Biden ABD Başkanı Rusya Wall Street Journal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX