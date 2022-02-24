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24 Şubat 2022 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 23:29:00

Biden: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak

Kaynak: Akşam

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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

RUSYA YAPTIRIMLARI

"Putin yönetimi saldırgandır. Savaşı seçti ve sonuçlarına katlanacak. Rusya'ya yönelik yaptırımları onaylamaktayım. Bu yaptırımlar Rus ekonomisine ciddi bir sonuç ortaya koyacaktır."

"Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB dahil olmak üzere Rus bankalarının ABD'deki tüm mal varlıklarına el koyuyoruz."

"Rusya'nın Dolar, Euro, Pound ve Yen gibi para birimlerinde ticaret yapmasını da kısıtlayacağız."

"Bu saldırı Putin'in imparatorluk arzusu ile ilgiliydi. Bu savaştan biz daha güçlü çıkacağız, Rusya daha zayıf çıkacak. Bunu göreceğiz."

"RUSYA'YA CEVAP VERMEK ÜZERE ALARMDAYIZ"

"Bir NATO üyesine yapılan saldırı tüm NATO üyelerine yapılmış sayılır. Bu maddenin arkasındayız. NATO , hem Karadeniz'de hem de kuzeyde uyanık bir şekilde aktif hareket etmektedir. Olası bir duruma karşı Rusya'ya cevap vermek üzere alarmdayız."

"NATO'nun bölgedeki karargahları bu bağlamda yüksek hazırlık konumundadır. Bütün müttefiklerin korunması anlamında kararlıyız."

"Ukrayna'da güçlerimiz bulunmayacak ama NATO'nun Doğu sınırına tüm varlığımızla güçlerimizi ortaya koyacağız."

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI SONRASI PENTAGON'DAN KRİTİK DUYURU

Pentagon, ABD Başkanı Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

Etiketler : biden putin abd rusya Pentagon
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