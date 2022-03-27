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27 Mart 2022 Pazar 00:23:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 00:23:00

Biden: Putin iktidarda kalmamalı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullandı.

Polonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yaptı.

Avrupa'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı uzun bir mücadeleye hazırlaması gerektiğini vurgulayan Biden, Polonya doğumlu Papa 2. Jean Paul'ün sözlerine atıfta bulundu ve Polonya'nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa'dan alıntı yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "on yıllarca sürecek bir savaş" tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Biden, "Bu savaşta uyanık olmamız gerekiyor. Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak. Uzun vadede bu mücadelede yer almak için şimdi taahhütte bulunmalıyız." dedi.

"UKRAYNA ASLA RUSYA İÇİN BİR ZAFER OLMAYACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların "düşman" olmadığını kaydetti.

Biden, "Masum çocukların ve yaşlıların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ya da hastanelere, okullara, doğumhanelere, Rus füzeleri ve bombalarıyla saldırılmasını kabul ettiğinize inanmayı reddediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden konuşmasında "Barbarlık, asla özgür olma arzusuna galip gelmeyecek. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak." dedi.

Etiketler : Polonya Joe Biden putin
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