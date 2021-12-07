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07 Aralık 2021 Salı 20:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 20:49:00

Biden, Putin görüşmesi sona erdi

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda yaptığı görüşme sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilimin ortasında iki lider için son derece önemli olan görüşme iki saat sürdü.

Biden, Putin'in videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşmede Ukrayna sınırındaki gerilim ele alındı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

Biden, Avrupalı müttefikleri ile Putin görüşmesini değerlendirecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.

Etiketler : abd rusya biden putin
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