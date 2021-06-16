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16 Haziran 2021 Çarşamba 19:10:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 19:10:00

Biden-Putin görüşmesi sona erdi

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Cenevre'deki zirve 4 saat sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından ana başlıklar şu şekilde:

-Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli.

-Biden ile ABD ve Rus diplomatların geri dünüşü konusunda anlaştık. Büyükelçiler görev yerlerine geri dönecek.

-Dışişleri bakanlıkları düzeyinde istişareler başlayacak. Hem ABD'nin hem Rusya'nın nükleer stabilite konusunda sorumlulukları var. Her ki taraf Yeni Start Anlaşması'nın genişletişmesi konusunu görüşmeye başlayacak.

Etiketler : Putin abd rusya biden
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