Biden-Putin görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından ana başlıklar şu şekilde:

-Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli.

-Biden ile ABD ve Rus diplomatların geri dünüşü konusunda anlaştık. Büyükelçiler görev yerlerine geri dönecek.

-Dışişleri bakanlıkları düzeyinde istişareler başlayacak. Hem ABD'nin hem Rusya'nın nükleer stabilite konusunda sorumlulukları var. Her ki taraf Yeni Start Anlaşması'nın genişletişmesi konusunu görüşmeye başlayacak.