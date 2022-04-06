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06 Nisan 2022 Çarşamba 18:25:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 18:25:00

Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Kovid 19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Mayıs'ta başlayacağını ancak bu süreyi 1 Ağustos'a uzattığını bildirdi.

Kovid 19 salgınının hala kişilerin mali durumunu etkilediğini belirten Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.

ABD'de Kovid 19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.

Etiketler : Biden ABD Kovid 19 salgın
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