Biden, Netanyahu ve Sisi ile telefonda görüştü

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu ele alan Biden, ayrıca Batı Şeria'da sükunetin korunmasının önemine dikkati çekti.

Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde de Mısır'ın esir takası anlaşmasına varılmasındaki çabalarından ötürü teşekkür etti.

ABD'nin hiçbir şekilde Filistinlilerin Gazze'den ya da Batı Şeria'dan zorla yerlerinden çıkarılmasına izin vermeyeceğini belirten Biden, Gazze'nin kuşatılmasına ya da Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine de müsaade etmeyeceğini ifade etti.

İki lider, ayrıca Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması konusunda mutabık kaldı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI



İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.