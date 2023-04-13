Biden: İrlanda özgürlük için ABD ve ortaklarının yanında gururla durdu

Biden: İrlanda özgürlük için ABD ve ortaklarının yanında gururla durdu

ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la başkent Dublin'deki görüşmesinin ardından İrlanda Parlamentosuna (Oireachtas) hitap etti.

Konuşmasına, "Anne, bunun olacağını söylemiştin." diyerek başlayan Biden, İrlanda'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İrlandalı kökenlerine atıfta bulundu ve İrlandaca "evinde olduğunu" söyledi.

Biden, atalarının İrlanda'dan ABD'ye göç ettiğini anımsatarak İrlandalıların çoğunun ABD'ye kalplerindeki umuttan, hayallerinin gücünden ve güzel anılardan biraz daha fazlasıyla geldiğini söyledi.

"RUSYA'YI EYLEMLERİNDEN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTMAK İSTİYORUZ"

İrlanda ile ABD arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklığın altını çizen Biden, iki ülkeyi tek kelimeyle "imkanlar" olarak tanımladığını dile getirdi.

Joe Biden, "Her şeyin mümkün olduğuna inanıyoruz. Burası ABD ve İrlanda. Birlikte çalışırsak kapasitemizin ötesinde hiçbir şey olamaz. Şimdi her zorluğun üstesinden birlikte gelme zamanı." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Biden, ABD ve İrlanda'nın, Rusya'nın "acımasız saldırganlığına" karşı çıkmak için birlikte durduğunu ve Ukrayna'nın cesur halkını desteklediğini belirtti.

Biden, "İrlanda, tiranlığa karşı özgürlük için ABD ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarının yanında gururla durdu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, Rusya'yı eylemlerinden ötürü sorumlu tutmak istediklerinin altını çizdi.

"HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI, İRLANDA'DA DA ÖNEMLİ BİR OLUMLU ETKİ YARATTI"

Biden, konuşmasında, Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) da değinerek "Hayırlı Cuma Anlaşması, sadece Kuzey İrlanda'daki yaşamları daha iyi hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda İrlanda'da da önemli bir olumlu etki yarattı." diye konuştu.

Barışın değerli olduğunu ve barış savunucularına ihtiyaç olduğunu söyleyen Biden, "Siyasi şiddetin bu adada hakimiyet kurmasına bir daha asla izin verilmemeli." dedi.

Biden, Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya düzenlediği 4 günlük resmi ziyaretin son gününde, yarın atalarının büyüdüğü Connacht kentindeki Mayo Kontluğu'nu ziyaret edecek.

ABD Başkanı Biden, Knock Mabedi'ni gezecek ve Saint Muredach's Katedralinde konuşma yapacak.

HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI'NIN 25. YIL DÖNÜMÜ

İngiliz İmparatorluğu'nun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile huzura kavuşurken Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

"Belfast Anlaşması" olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.