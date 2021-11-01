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01 Kasım 2021 Pazartesi 18:35:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 18:35:00

Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

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ABD Başkanı Biden, Roma'daki G20 toplantısından sonra İskoçya'daki küresel iklim konferansına geçti. Yoğun programın ardından Biden'ın konferansta bir süre gözlerini kapattığı görüldü.

G20 Liderler Zirvesi, Roma'da tamamlandı. Liderler daha sonra iklim konferansı için İskoçya'daki Glasgow'a gitti.

Konferanstan yayımlanan bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca kapattığı görüldü.

Videoda, engelli hakları aktivistinin bir mesajını dinleyen Biden, gözlerini açık tutmak için uğraşıyor.

Etiketler : G20 G20 Liderler Zirvesi roma Glasgow engelli hakları ABD Başkanı
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