Biden'ın Roma hüsranı

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01 Kasım 2021 Pazartesi 08:33:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 08:33:00

Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım

Kaynak: AA

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İtalya'daki G20 liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Çin devlet başkanlarının zirveye katılmamasından dolayı iklim krizi konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da G-20 Zirvesine katılan ABD Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi. Biden toplantıya Rusya ve Çin devlet başkanlarının katılmamasından dolayı iklim krizi konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, "Dün (İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda, İran'ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun, diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik." ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran'ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran'a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, "Bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak." yanıtını verdi.

- SURİYE'DE ABD GÜÇLERİNE SALDIRI

Suriye'de Irak sınırındaki El Tanıf üssünde konuşlu ABD güçlerine yönelik drone saldırısına yanıt verip vermeyeceklerine ilişkin bir soruya da Biden, ABD'nin her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldıranlara karşılık vereceğini ifade etti.

Etiketler : Roma ABD Suriye G-20 Zirvesi
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