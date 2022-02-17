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17 Şubat 2022 Perşembe 18:01:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 18:02:00

Biden: Diplomatik çözüm hala mümkün

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini söyledi.

Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde" yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün" dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

Etiketler : ABD Joe Biden Rusya Son Dakika Ukrayna
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