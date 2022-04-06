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Biden: Buça'da işlenen suç için sorumlulardan hesap sorulmalı
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06 Nisan 2022 Çarşamba 21:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 21:31:00

Biden: Buça'da işlenen suç için sorumlulardan hesap sorulmalı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, yerel ticari sendika temsilcilerine hitaben Washington'daki bir otelde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, Ukrayna'da büyük çapta "vahşet" yaşandığına dair haberlere işaret etti.

"Buça'da elleri arkadan bağlanıp birçoğu arkadan vurulmuş insanların cesetlerinin sokaklarda yattığına ilişkin fotoğrafları görmüşsünüzdür. Siviller katledildi, cansız bedenleri toplu mezarlara atıldı, bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir. Sorumluluk sahibi ülkeler bir araya gelerek bunların sorumlularından hesap sormalıdır."

ABD'NİN RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI

Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ağırlaştırmaya devam ettiğini aktararak, Rus ekonomisinin daha şimdiden büyük kayıplara uğradığının altını çizdi.

ABD ve ortaklarının bugün de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğinei dile getirdi.

"ABD, Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alpha Bank'a tam yaptırımlar getirdi. Bu bankaların ABD'deki tüm hesaplarını, tüm fonlarını kilitliyoruz. Hiçbir paralarına dokunamayacak, kimseyle iş yapamayacaklar."

Biden, ABD'nin Rusya'ya getireceği yatırım yasağıyla Putin'in Ukrayna savaşında ABD'li şirketlerin parasını kullanamayacağını, Rus oligarklar ve elitlere yaptırımları, Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdürdüklerini vurguladı.

"BU SAVAŞ UZUN SÜRECEK"

Rusya'nın savaşın başındaki amaçlarına ulaşamadığına işaret etti.

"Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almayı, demokrasiyi ve seçilmiş hükümeti devirmeyi istiyordu. Kiev hala ayakta duruyor ve hükümet görevinin başında."

Biden, tüm bunlara rağmen savaşın bitmekten uzak olduğunu söyledi.

"Bu savaş uzun sürecek. Ancak ABD, özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecek. Şunu da bilmenizi isterim ki herhangi bir savaşa gireceksem buna sizinle girerim."

BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLERİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken, uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.

Biden yönetimi, söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanmıştı.

Etiketler : biden rusya ukrayna buça
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