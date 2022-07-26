Biden bu hafta sonuna kadar işe dönmeyi umuyor
Kaynak: AA
Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, kendisini gayet iyi hissettiğini ve bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umduğunu duyurdu.
Biden, Kovid-19 karantinasında olduğu Beyaz Saray'da çip krizine ilişkin düzenlenen toplantıya çevrim içi katıldı.
Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor. Kendimi gayet iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.
Biden, şu anda ses kısıklığı, hafif boğaz şişkinliği ve öksürük şikayetleri olduğuna işaret ederek, "Bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umuyorum ama şu anda kendimden önce gelen tüm görevleri de yerine getiriyorum." dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Biden, bu görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu söyledi.
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