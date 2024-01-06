VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık hayvan dağıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te 400 milyondan fazla bandrol satıldı
Sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı
4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Mevzuata aykırı davranan e-ticaret firmalarına 86,2 milyon lira ceza kesildi
06 Ocak 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 10:00:00

Biden başkanlık seçim kampanyasının ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Sert sözlerle Donald Trump'ı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.

Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.

Etiketler : abd joe biden donald trump
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX