Biden ASEAN liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, mayısta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs'ta Washington'da ABD-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi düzenlenecek.
Zirvede ASEAN'ın bölgedeki en acil sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmadaki rolünün öne çıkacağı ve 45 yıllık ABD-ASEAN ilişkilerinin anılacağı belirtildi.
Joe Biden'ın 2021'deki ABD-ASEAN zirvesinde Kovid-19 ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeni girişimler için 102 milyon dolar yardım duyurduğu ifade edilen açıklamada, Güneydoğu Asya'ya güçlü ve güvenilir bir ortak olarak hizmet etmenin Biden-Harris yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.
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