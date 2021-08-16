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16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:43:00

Biden: Afganistan'dan çekilme kararımın arkasındayım

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ABD Başkanı Biden, askerlerini Afganistan'dan çekme kararının arkasında olduğunu söyledi. "Siyasi anlamda çözüm ısrar ettik, ama reddedildi" diyen Biden, tahliyelerle ilgili müdahale olması halinde Taliban'a hızlı karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu.

ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kararımın tam olarak arkasındayım. ABD'nin milyarlarca dolar kaynak harcaması oldu. ABD askerlerinin çekilmesi bizim için doğru bir karardı. Siyası anlamda bir çözüm bulunması konusunda ısrarcı olduk ancak bu reddedildi.

Hepimiz için elbetteki zorlu ve acı kararlar bunlar. Elbette ki diplomatlarımız, askerlerimiz için hepsi zor kararlar. Afganistan'da yakınlarını kaybedenler için de öyle.

Şiddetin önlenmesi için çaba harcamaktayız. Bizim dış politikamızda insan hakları olması gerekiyor. Afganistan'da ABD güçlerinin ayrılması için 6 bin ilave asker takviyesi oldu. Sivil ve askeri uçuşların güvenli olarak sağlanması için büyükelçiliğimizi kapattık. Binlerce ABD vatandaşı güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldı. ABD'nin dostları ülkeden güvenli şekilde ayrıldı.

Afganların güvenliğini sağladık. Afganistan'da mağdur olabilecek insanların ayrılması için de çaba sarf ettik.

"ABD'NİN EN UZUN SAVAŞINI SONLANDIRIYORUZ"

Taliban'a şunu söylemeliyim ki, ABD varlığına bir müdahale olursa tüm gücümüzü oraya göndeririz. Bunu hemen ve kapsamı sınırsız bir şekilde gerçekleştiririz. ABD'nin en uzun savaşını sonlandırıyoruz. Herhangi bir askeri müdahalenin güvenli bir Afganistan oluşturamadığını gördük.

Olanlardan derin üzüntü duyuyoruz. Afganistan'da terörle mücadele konusunda ve başka ülkelerde yaptığımız görevlerde başarılı olduk. Bu uzun süre içinde birçok önemli adım atıldı. Usame Bin Ladin etkisiz hale getirildi. Ulusal güvenliğimizi gerçekleştirmiyorduk. Son 20 yılda ortaya konanlar ve yaşananlar bizim çıkarımız değildi. Bunları sonlandırmak bizim siyasi çıkarımızdı. Cesur vatandaşlarımız bu ülke için mücadele etmekte.

Etiketler : ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Afganistan
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